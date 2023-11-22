Депозит выглядит более надежным, чем вложение в недвижимость, которая уже завтра может быть уничтожена ракетой.

С начала года прирост вкладов населения в украинских банках составил 91 млрд грн, а общая сумма средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 ноября превысила 1,14 трлн грн.

При этом прирост фиксируют как в гривневых вкладах, так и в иностранной валюте, сообщают СМИ со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

"Учитывая те риски, которые несет война, депозит выглядит более надежным, чем вложения в недвижимость, которая уже завтра может быть уничтожена ракетой, также вклад легче оформить. В то же время, надо понимать, что увеличение объемов депозитов сейчас связаны с привлекательной процентной ставкой на них, а также тем, что не у всех есть сейчас финансовая возможность вкладывать средства в недвижимость из-за отсутствия постоянных доходов или их снижения", - пояснила рекордные показатели банковской системы в комментарии Мария Томилина, экономистка Центра экономической стратегии.

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По ее словам, не повлияло на тенденцию роста остатков средств населения на счетах в банках и вывод во время полномасштабного вторжения 8 банков. "Почему? Во-первых, эти учреждения имели очень низкую долю от активов платежеспособных банков (менее 0.1%). Во-вторых, каждый вкладчик получил от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В случае с "СЭНС БАНКОМ", из-за его системной важности собственником стало государство. Соответственно, физические лица, которые были до этого клиентами банка, изменений не почувствовали", - отметила экспертка.

Только за время полномасштабного вторжения вкладчикам ликвидируемых банков возмещено почти 8,9 млрд грн. По словам директора-распорядительницы Фонда гарантирования вкладов Светланы Рекрут, Фонд гарантирования сейчас оперирует достаточными средствами, чтобы обеспечить стабильность гарантированных выплат. Как известно, в соответствии с законодательством, на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения в случае вывода банка с рынка вкладчикам законодательно гарантировано возмещение 100% суммы депозита, включая начисленные проценты.

"За время существования фонда возмещения по вкладам получили более 2 млн человек на общую сумму более 104 млрд грн. Несмотря на полномасштабное вторжение банковская система устояла, она - капитализирована и прибыльна, депозиты - гарантированы на 100%. Как следствие, сумма вкладов граждан на данный момент выросла до рекордных показателей - более 1,14 трлн грн", - отметила Светлана Рекрут.

По данным СМИ, Фонд гарантирования накопил 27,9 млрд грн и продолжает усиливать свою способность. При этом на выплату гарантированного возмещения учреждение использует только собственные ресурсы и не получает средств из государственного бюджета.

"Стоит отметить, наша банковская система продемонстрировала свою надежность и платежеспособность во время полномасштабного вторжения. Ни одного дня не было, чтобы не проводились платежи", - отметил Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

Поэтому, как бы ни складывалась ситуация в нашей экономике, вкладчики все равно получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов в случае ликвидации банка, добавил эксперт

В ответ на полномасштабную войну расширился перечень инструментов дистанционного возмещения вкладов. С октября 2023-го гарантированные выплаты можно получать через приложение "Дія", воспользовавшись услугой "Возврат вкладов". Это - совместный сервис Министерства цифровой трансформации и Фонда гарантирования. Также услугу дистанционных выплат своим клиентам предоставляют пять банков-агентов Фонда гарантирования.

В то же время остается возможность получить средства в отделениях банков-агентов Фонда.

На сегодня гарантии Фонда распространяются на вклады физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, во всех украинских банках.

Депозиты же юридических лиц пока не гарантированы. Их требования, как кредиторов банка, удовлетворяются после реализации активов неплатежеспособного учреждения. Так, на удовлетворение требований кредиторов Фонд направляет средства, полученные от продажи и управления этими активами. Именно от качества последних зависит, какие суммы можно будет выручить от таких операций.

Так, по данным Фонда гарантирования, за 10 месяцев 2023-го в ликвидируемые банки поступило 6,9 млрд грн. Из них 5,1 млрд грн - от реализации активов банков-банкротов. Рыночность цены обеспечивает прозрачность и конкурентность аукционов, проводимых в системе Прозорро.Продажи. Все желающие (кроме должника и поручителя) могут принять участие в процессе электронных торгов, а актив получает тот, кто предлагает самую высокую цену.

В то же время, в балансовой стоимости активов банков, ликвидируемых Фондом, 94% суммы - это задолженность юридических лиц. Необслуживаемые кредиты выставляются на продажу, впрочем, сейчас все больше должников используют возможность реструктуризации своего кредита. "Такая ситуация выгодна всем сторонам: Фонд получает средства, за счет которых может погасить требования кредиторов, а должники сохраняют репутацию надежного заемщика", - говорится в материале.

Напомним, с 24 февраля 2022 года и на данный момент процесс вывода с рынка был начат в отношении 8 банков. В то же время, еще один банк, АО "СЭНС БАНК", из-за связанности собственников со страной-агрессором был передан в собственность государства в лице Министерства финансов Украины.

Эти процессы не потрясли рынок и не вызвали паники среди клиентов. Так, в частности, национализация "СЕНС банка" прошла незаметно. В первый день осуществления временной администрации Фондом гарантирования прирост депозитов составил 330 млн грн.