Ведомство продолжит тесное сотрудничество с Киевом, чтобы обеспечить надлежащие гарантии предотвращения коррупции.

Деньги, которые США предоставили Украине, не использовались не по назначению. Однако Вашингтон продолжит тесно сотрудничать с Киевом, чтобы обеспечить необходимые гарантии предотвращения коррупции.

Как сообщило издание Reuters, такой комментарий дали в Министерстве финансов США. Это первое заявление от ведомства на фоне коррупционных скандалов, которые прогремели в Украине за последние недели.

"У нас нет никаких признаков того, что американские средства были использованы в Украине не по назначению. Мы приветствуем продолжающиеся усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы американская помощь дошла до тех, кому она предназначена", — заявила представитель Казначейства Меган Аппер.

Видео дня

По ее словам, ведомство продолжит тесное сотрудничество с Всемирным банком по отслеживанию американских выплат "для подтверждения того, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами по борьбе с коррупцией".

Коррупционные скандалы в Украине: основная информация

В течение прошлых недель благодаря журналистским расследованиям стали известны коррупционные схемы с закупкой генераторов и продуктов для тыловых военных частей.

Не меньший резонанс вызвала информация о выезде военнообязанных чиновников за границу. После этого Кабмин ввел соответствующий запрет, но с некоторыми исключениями.

На фоне скандалов последовала волна увольнений. Должностей лишились заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и сразу пять глав ОВА.

В США отреагировали на "громкие" увольнения. Как заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Вашингтон "приветствует быстрые и решительные действия" Зеленского по борьбе с коррупцией.

Вас также могут заинтересовать новости: