27 января 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции ЕС против РФ, касающиеся ядерной энергетики.

Венгрия признана страной с наихудшими показателями коррупции в государственном секторе в ЕС.

Как сообщает Politico со ссылкой на отчет Transparency International, Венгрия, Болгария и Румыния, набравшие от 42 до 46 баллов из 100, значительно отстают от тройки лучших скандинавских стран ЕС.

Дания стала лучшей в своем классе (90 баллов), за ней следуют Финляндия (87 баллов) и Швеция (83 балла).

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Люксембург, Великобритания и Австрия значительно снизили свои оценки с 2017 года, а Ирландия — единственная страна-член ЕС, чьи оценки улучшились. Молдова, получившая в июне прошлого года статус кандидата в члены ЕС, также улучшила свой результат.

Россия, набравшая 28 баллов, имеет один из самых низких результатов в Восточной Европе, а ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года является "ярким напоминанием об угрозе, которую коррупция и отсутствие подотчетности правительства представляют для глобального мира и безопасности". Об этом говорится в опубликованном вместе с отчетом пресс-релизе.

Оценка Украины лишь немного выше (33), но в отчете отмечено, что страна "проводит важные реформы и неуклонно улучшается" с начала войны.

Индекс использует данные опроса, основанные на интервью с экспертами и бизнесменами из различных источников (включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум), чтобы ранжировать 180 стран мира в соответствии с их предполагаемым уровнем коррупции по шкале от 0, что означает высокий коррупция — до 100.

Война в Украине и позиция Венгрии:

После начала полномасштабного российского вторжения Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" в санкционный список.Венгрия блокирует такие намерения, так как имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

Венгрия, являющаяся членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, однако могут уничтожить европейскую экономику.

Орбан неоднократно отказывался ввести санкции против РФ, а также саботировал помощь Украине.

30 ноября 2022 года Еврокомиссия заявила, что замораживает финансирование Венгрии из-за коррупции в правительстве Орбана.

По состоянию на 20 января 2023 года Венгрия заблокировала 500 миллионов евро военной поддержки ЕС Украине.

27 января 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против РФ, касающиеся ядерной энергетики.

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