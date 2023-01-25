Нед Прайс заявил, что Вашингтон отслеживает предоставляемую помощь.

Коррупционный скандал в Украине не касается многомиллиардной военной и гуманитарной помощи от США. Вашингтон тщательно отслеживает все расходы.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к нашей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской помощи, которую мы предоставляем Украине… Администрации Байдена неизвестно о каких-либо злоупотреблениях с помощью США", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

При этом он отметил, что масштабные разрушения в Украине усложняют возможность отслеживать военную, экономическую и гуманитарную помощь. Кроме того, американский чиновник указал, что Вашингтон "приветствует быстрые и решительные действия" Зеленского по борьбе с коррупцией и привлечение чиновников к ответственности.

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Коррупционный скандал в Украине - что известно

21 января правоохранители задержали заместителя министра развития общин Василия Лозинского на получении 400 тысяч долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. В тот же день его уволили с должности.

24 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 100 миллионов гривен для вероятного организатора передачи взятки. При этом самого Лозинского отправили под круглосуточный домашний арест.

Скандал с питанием для ВСУ - что известно

Издание "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13 миллиардов гривень с компанией с уставным капиталом в тысячу гривень, использовав ее как фирму-"прокладку". НАБУ еще до огласки в СМИ начало расследование о закупке продовольствия для военных.

23 января глава Минобороны Алексей Резников опроверг данную информация, заявив, что СМИ распространили "вброс" из документа, которого не существует.

24 яваря стало известно, что заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов попросил об увольнении на фоне скандала.

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