За счет детенизации рынка нефтепродуктов и акцизной реформы можно получить налоги необходимые для пополнения бюджета, которые могут быть направлены на "Большое строительство".

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в статье на Лига.Бизнес.

"Украина может получить за счет детенизации рынка нефтепродуктов и акцизной реформы под 30 млрд грн налогов. Это лучше, чем выпускать евробонды и набирать новые долги. Необходимо мобилизовать внутренние резервы, которых хватит не только на асфальт и которые будут стимулировать наполнение государственного бюджета", - пишет Сергей Куюн.

"В контексте дорожного строительства вопиющей является ситуация с теневым рынком нефтепродуктов. Напомню, основной источник наполнения дорожного фонда -" топливный акциз, около 60 млрд грн в год. Между тем в стране работает более 25-ти мини-НПЗ, которые перерабатывают нефть и газовый конденсат, но почему-то получают на выходе не подакцизные бензин и дизтопливо, а безакцизные растворители, сольвенты и другие фракции. На самом деле, это элементарная фальсификация и фальсификация документов, когда меняется код товара", - отмечает Куюн.

По словам автора, также бюджет недополучает сотни миллионов гривен акциза из-за схем по ввозу растворителей для лакокрасочной промышленности, в использовании которой были замечены эксклюзивный поставщик топлива в сеть БРСМ - компания Катма Групп и харьковское ООО "Промхим", поставляющее топливо сети Мотто.

"В январе-мае текущего года в Украину ввезено 50 000 т растворителей для лакокрасочной промышленности, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объясняется такой подъем лакокрасочной отрасли просто: эти растворители - смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта. Нюанс в том, что данные компоненты отдельно облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным", - отмечает Сергей Куюн.

Куюн также пишет, что убыток госбюджета от данной схемы за пять месяцев этого года составляет 245 млн грн акциза, а если ничего не сделать, то до конца года будет 600 млн грн.

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Автор: Григорий Бондарь