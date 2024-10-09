100 долларов нового образца: в чем их уникальность и как проверить

Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. Такой шаг позволяет лучше защитить валюту от подделок и сохранить доверие к ней.
Так, в 2013 году появились новые 100 долларов - так называемые "синие" доллары, которые имеют некоторые отличия. В The U.S. Currency Education Program указали главное обновление купюр.
Что означает "синий" доллар
Новые 100-долларовые банкноты получили название "синие", потому что их выпускают на бумаге с синим цветом, что видно невооруженным взглядом.
Стоит отметить, что синяя лента присутствует на долларах выпущенных с 2009 по 2017 год, поэтому банкноты этих годов также называют "синие".
Чем отличаются "синие" доллары от "зеленых"
Новые доллары имеют ряд отличий. Так, портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Помимо этого, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.
Как проверить новые 100 долларов
Конечно же, на купюре должен быть водяной знак. На 100 долларах – это портрет Бенджамина Франклина.
Также стоит обратить внимание на чернила на новых купюрах – они меняют цвет, в частности, это видно на колокольчике в чернильнице. На купюре с присутствует трехмерная защитная полоса синего цвета.
На каждой купюре обязательно есть буква и номер, указывающие на федеральный резервный банк, который ее выпустил. Также на банкнотах есть заметить элементы микропечати, а именно: "USA", номинал мелким шрифтом, фраза "United States of America".
Сколько стоит купюра 100 долларов 2006 года
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься банковскими учреждениями к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты.
В связи с этим купюры всех годов должны приниматься банками по установленному курсу.