Серьезных колебаний эксперт не прогнозирует.

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабилен, прогнозирует экономист Олег Пендзин.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Минфину перед майскими праздниками удалось выйти на финансовые рынки Европы и привлечь $1,2 млрд за украинские евробонды, напомнил эксперт.

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"Кроме того, мы достаточно активно продавали ОВГЗ на внутреннем рынке. На данный момент все вопросы по заимствованиям более-менее улажены, и серьезного давления на национальную денежную единицу со стороны доллара не будет. В данной ситуации Украина решила вопросы с возвратом долгов на ближайшее время, все вопросы по маю сняты, и я не думаю, что мы увидим серьезные колебания", - отметил он.

Также Пендзин ответил, как долго продлится стабильность курса.

"На данный момент единственным раздражающим фактором, который может серьезно изменить ситуацию в валютном курсе, являются наши обязательства и долги, которые нужно отдавать. У нас ближайшее серьезное погашение будет в сентябре. Лето будет более-менее стабильное и спокойное. Поэтому до сентября никакого ажиотажа с валютным курсом не будет", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован