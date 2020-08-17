Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,5 миллиарда

С начала года чистые резервы выросли на 11%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за июль 2020 года выросли на 0,1% - до 17,520 миллиарда долларов. Читайте такжеНБУ за неделю купил на межбанке $223 миллиона Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 11%. Что предшествовало Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 августа текущего года составили 28,802 миллиарда долларов, что на 1% выше показателя месяцем ранее.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Екатерина Жирий

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