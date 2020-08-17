Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,5 миллиарда
12:15, 17 августа 2020Финансы
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С начала года чистые резервы выросли на 11%.
Нацбанк продолжает наращивать валютные резервы / REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины за июль 2020 года выросли на 0,1% - до 17,520 миллиарда долларов.
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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 11%.
Что предшествовало
- Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 августа текущего года составили 28,802 миллиарда долларов, что на 1% выше показателя месяцем ранее.
- Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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