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Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,5 миллиарда

12:15, 17 августа 2020
Финансы
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Нацбанк продолжает наращивать валютные резервы / REUTERS

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 11%.

Что предшествовало

  • Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 августа текущего года составили 28,802 миллиарда долларов, что на 1% выше показателя месяцем ранее.
  • Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

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Автор: Екатерина Жирий

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