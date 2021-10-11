Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении составила 11%.

Пик роста потребительских цен для украинцев придется на сентябрь-октябрь 2021 года.

Об этом говорится в комментарии Национального банка по уровню инфляции в сентябре 2021 года, опубликованном на официальном сайте регулятора.

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"По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен придется на сентябрь-октябрь 2021 года. В дальнейшем инфляция начнет замедляться и снизится в конце года до однозначного уровня", - сказано в сообщении.

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

Цены на транспорт выросли на 10,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 31,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 14,9%, железнодорожном – 11,3%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Богдан Слуцкий