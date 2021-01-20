Больше всего в прошлом году подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

Цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%.

Читайте такжеВ Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всегоОб этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном – на 9,8%.

На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 7,8%, двухкомнатные – на 5,6% и трехкомнатные – на 7,7%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 11,9%, двухкомнатные – на 10,2% и трехкомнатные – на 7,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

Цены на жилье в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,9%.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

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Автор: Павел Степанец