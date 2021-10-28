Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что большинство из 30 изданий, включенных в список, войдут в план к обязательному прочтению каждым украинцем.

В первой тройке знаковых книг, изданных в Украине во времена независимости, вошли "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и "Триста стихов" и "Записки украинского самашедшого" Лины Костенко.

Во всеукраинской информационно-просветительской акции к 30-летию Независимости Украины "30 знаковых книг нашей Независимости" приняли участие 34 тыс. 797 человек (267 тыс. 815 голосов). Голосование проходило с 15 сентября по 15 октября, сообщает Украинский институт книги.

Отмечается, что наибольшее количество голосов набрали книги Кипиани "Дело Василия Стуса" (Vivat, 2019) — 9 тыс. 535, "Триста стихов" и "Записки украинского самашедшего" Костенко ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2012 и 2010) - 8 тыс. 233 и 8 тыс. 086 голосов соответственно.

Следующие в списке - "Черный ворон" Василия Шкляра ("Клуб семейного досуга", 2009) - 6 тыс. 732 голосов; "Азбука" Ивана Малковича ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 1999) - 6 тыс. 343 голосов.

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От некоторых издательств в список знаковых книг попало сразу несколько книг: шесть из них вышли в издательстве "Клуб семейного досуга", четыре — в издательстве "А-ба-ба-га-ла-ма-га", четыре в издательстве "Фолио" и две – в "Издательстве Старого Льва". Некоторые издательства, чьи книги стали знаковыми за годы независимости Украины, прекратили свою деятельность, в частности "Факт", "Згода", издавшие книги Оксаны Забужко "Notre Dame d'Ukraine: Украинка в конфликте мифологий" (19 место) и "Полевые исследования по украинскому сексу" (12-е), а также "Видавнича спілка Просвіта", издавшее полное собрание сочинений Стуса в 6 томах (13-е).

Комментируя итоги акции, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что абсолютно согласен с таким ТОП-3 книг.

Он надеется, что большинство из 30 изданий списка "войдут в план к обязательному прочтению каждым украинцем. Потому что знакомство с ними однозначно даст толчок читать украинскую книгу украинского автора еще больше".

Директор Украинского института книги Александра Коваль отметила, что настоящим событием является то, что благодаря голосам многих украинцев в ТОП-30 попали три полных издания произведений классиков: Стуса (1994) - на 13-м месте, Леси Украинки (2021) - на 15-м и Тараса Шевченко (2001) - на 18-м.

По ее словам, результаты голосования свидетельствуют о "зрелости выбора украинцев, принявших участие в голосовании, и о том, что хорошие книги объединяют страну".

В сообщении отмечается, что цель этого проекта, реализованного при поддержке Министерства культуры и информационной политики, — отметить самые масштабные достижения украинской нации за историю ее независимости и переосмыслить украинскую литературу и опыт независимой Украины.

Список из 100 наименований знаковых книг независимости формировали эксперты книгоиздательской сферы, литературоведы, переводчики, историки литературы вместе с УИК.

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Автор: Надя Пришляк