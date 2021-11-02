Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко считает, что продажа "Большевика" имеет не только экономическое, но и стратегическое значение.

Сумма, за которую был продан первый киевский машиностроительный завод (экс-"Большевик"), адекватна и соответствует состоянию объекта, текущим макроэкономическим условиям и будущим вложениям, которые нужно сделать инвестору.

Об этом написал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в своей колонке на "Экономической правде".

"Как известно, завод "Большевик" был продан за 1,4 млрд гривень. Самый популярный вопрос, который я слышал в последние дни в частности от людей, максимально далеких от девелопмента - "А не маловато ли это?". Второе по популярности: "А почему так близко к стартовой цене?". Прежде всего, стартовая цена снята не с потолка. Она была определена внешним экспертом, одним из самых репутабельных мировых инвестиционных советников KPMG. С учетом долга завода, около 650 млн грн (около 500 млн грн долгов и 150 млн грн пени и штрафов), который должен покрыть покупатель в течение 6 месяцев, цена актива на начало торгов уже составляла более 2 млн долл. за 1 га территории завода", - пояснил Дмитрий Сенниченко.

По его словам, победитель получил убыточное предприятие с устаревшим оборудованием и многочисленные обязательства. Также Сенниченко подчеркнул на особых отягощениях – судебных исках о восстановлении права собственности на 5 зданий, незаконно отчужденных по СЕТАМ через исполнительное производство.

"Эквивалент 23 000 долл. за сотку НЕОФОРМЛЕННОЙ ЗЕМЛИ на праве постоянного пользования и с назначением "земли промышленности" — это не просто высокий показатель. Он серьезно превышает аналогичные соглашения относительно сопоставимых государственных объектов, которые в недалеком прошлом переходили из Государственной в частную собственность", - добавил Сенниченко.

Глава ФГИУ отметил, что два десятка лет судьбой предприятия никто не занимался, а теперь заговорили о незаменимости и стратегичности завода и необходимости сохранения производства. Зато продажа бывшего "Большевика" - это шанс на будущее крупного государственного актива.

"Учитывая, что приватизационные требования к инвестору прописали безальтернативно и юридически грамотно, этот шанс можно трактовать как гарантии... Эта сделка является знаковой не только экономически, но и стратегически. Большая приватизация в Украине разблокирована", - подытожил Дмитрий Сенниченко.

Напомним, 27 октября в Фонде госимущества с аукциона был продан Первый киевский машиностроительный завод (экс-"Большевик"). Владельцем стал консорциум инвесторов в составе компаний А Девелопмент Алексея Баранова и UDP Андрея Иванова. Эта продажа стала первым крупным объектом из перечня Большой приватизации за 15 лет – с момента продажи меткомбината "Криворожсталь" в 2004 году.

Автор: Иван Бойко