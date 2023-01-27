Стоимость одного из овощей, необходимого для приготовления борща, и в дальнейшем может расти, выяснили аналитики.

Цена на морковь в Украине серьезно увеличилась вследствие сокращения предложения на рынке.

Как сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit, сегодня морковь местные производители предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

Рост цены аналитики объясняют стремительным сокращением предложения моркови в местных хозяйствах. Многие фермеры уже успели реализовать продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам.

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Отмечается, что в настоящее время цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января прошлого года.

Стоит отметить, что большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего роста цены. Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось очень мало, а постоянные перебои с электроэнергией негативно влияют на качество этой продукции. По словам самих производителей, запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона.

Цены на продукты в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине за 11 месяцев полномасштабной войны стоимость борща возросла на 21,22% - почти ста гривень. Стоимость всех ингредиентов борща существенно изменилась, больше всего подорожало мясо - на 63,67%.

По данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем увеличились почти на 23%. Рост потребительских цен на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 30,3%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%. Цены на пищевые продукты в целом возросли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 17,4%.

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