По состоянию на 13 января порция борща на четырех человек стоила 99,2 грн.

В Украине за 11 месяцев полномасштабной войны стоимость борща выросла на 21,22%.

Об этом свидетельствует обновленный "индекс борща" от экспертов независимого экспертно-аналитического центра BRDO.

"99,2 грн - столько 13 января 2023 года стоила порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года - 81,84 грн - цена выросла на 21,22%", - подсчитали аналитики.

По их словам, все ингредиенты борща существенно изменили цену, а больше всего подорожало мясо - на 63,67%.

"Ощутимое подорожание мясных продуктов сейчас обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию", - сообщили эксперты.

Они отметили, что дальше по шкале подорожания - сметана (на 31,91%) и морковь (26,48%). Зато уменьшилась цена других овощей - картофеля (32,08%), капусты (45,89%) и свеклы (48,02%).

Цены в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. В прошлом году рост потребительских цен на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 30,3%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%.

Цены на продукты питания в целом выросли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 17,4%.

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