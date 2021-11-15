Из-за стремительного роста нелегального рынка табачной продукции бюджет Украины в 2021 году недополучит, по оценкам специалистов, порядка 14 млрд гривен. Для сравнения: годовой бюджет Днепра равен 14,3 млрд гривен. За пять лет с 2017 года нелегальный табачный рынок вырос с 2,3% до 18,1%. Главная причина этого — резкий рост табачных акцизов.

Как сообщает РБК-Украина, такие цифры были названы на днях совместной пресс-конференции руководителей четырех работающих в Украине мировых производителей табачной продукции — JTI, "Филип Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко".

"Доля нелегального рынка достигла исторического максимума и продолжает расти. По данным Kantar, убытки государственного бюджета Украины достигнут 14 миллиардов гривен", — отмечает директор "BAT Украина"Кахабер Бенидзе.

Если в начале 2020 года контрабанда и контрафакт составляли 5,8% табачного рынка, то всего через год, в феврале 2021-го их доля выросла до 12,8%. А по состоянию на ноябрь, по словам Пола Холловея, генерального директора JTI Украина, достигла 18,1%.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", — констатировал Холловей.

"Мы не видим существенного роста поступлений от акцизного налога. В интернете же можно свободно приобрести алкоголь и табак без акцизных марок. В центре Киева можно купить пачку сигарет за 20 грн, тогда как у нас минимальное налоговое обязательство — 29 грн", — сокрушается глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Вадим Гетманцев.

Недостаточные налоговые поступления вызваны сокращением производства у легальных производителей, которое отмечают во всех четырех компаниях, входящих в топ-10 крупнейших налогоплательщиков страны.

В частности, по словам генерального директора "Филип Моррис Украина" Костаса Салвараса производственные мощности компании заняты лишь на 60%.

Табачные акцизы в Украине, которые составляют до 70% цены пачки сигарет, с 2017 года, по словам директора "Империал Тобакко в Украине" Растислава Чернака, выросли на 244%. А с каждым повышением цены растет спрос на более дешевую нелегальную продукцию.

С проблемой роста нелегального рынка вслед за увеличением акцизов уже сталкивались страны ЕС. Чемпионом оказалась Литва. где доля нелегалов достигла 50%. Пришлось не просто остановить рост акцизов, а ввести мораторий на их повышение. В Украине же легальные производители табака предлагают замедлить темпы роста акцизов с 20% в год до 10%, а для ТИЭНов ввести мораторий на повышение акцизов на три года.

Автор: Григорий Бондарь