Приоритетные расходы предусмотрены на сектор безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали бюджета страны на следующий год.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что провел совещание с представителями правительства по проекту бюджета на следующий год.

Видео дня

"Понятно, что это будет бюджет воюющей страны... Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны - это будет приоритетом номер один", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что социальные обязательства государства перед гражданами должны быть обеспечены полностью.

"В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры - правительству поставлена задача в следующем году, так же как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий...",- сказал он.

По словам президента, для обеспечения стабильности также будет сокращены некритичные расходы государства, которые не помогают обороне, экономическому развитию страны, а также социальному и культурному обеспечению украинцев.

"Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институты, которые не отвечают потребностям этого особого времени. Ожидаю от чиновников предложений", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

В то же время, глава государства уточнил, что планируется создание специального фонда восстановления, который будет наполняться за счет конфискованных российских активов.

Зеленский подчеркнул, что проект бюджета страны на следующий год будет подан в Верховную Раду вовремя.

Ранее министр финансов Украины назвал госбюджет на 2023 год "чрезвычайно жестким".

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