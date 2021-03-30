Конкурс организован очень быстро, из-за чего много достойных кандидатов даже не успели подать свои кандидатуры, сообщил нардеп Леонов.

Конкурс на должность руководителя ГНС Украины организован быстро, проходит без прессы и за закрытыми дверями.

Об этом с места события сообщают журналисты проекта «Стоп коррупции», предпринявшие безуспешную попытку попасть на конкурсное заседание в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.

Как объяснил в комментарии присутствовавший на месте нардеп от «Слуги народа», глава подкомитета по вопросам НДС, финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Алексей Леонов, конкурс организован очень быстро, из-за чего много достойных кандидатов даже не успели подать свои кандидатуры, а некоторые действующие кандидаты вызывают много вопросов.

«Мы очень внимательно следим за тем, как проходит конкурс на главу ГНС Украины. Конкурс организовали очень быстро – за 7 дней, поэтому много достойных кандидатов не успели. При этом к некоторым, которые подались – очень много вопросов. В том числе к самому г-ну Любченко, который сейчас возглавляет ГНС. В профильном комитете мы поднимали вопросы и относительно коррупции, в частности, в Одесской области», – отметил нардеп.

Журналисты также попытались задать вопросы одному из претендентов на должность – действующему главе ГНС Алексею Любченко. Однако Любченко удалось избежать контакта с прессой.

«Примечательно, что после завершения экзаменов Любченко вывели через черний ход мимо съемочной группы «СтопКорра», - написал журналисты.

4 марта 2021 года президент подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы. Вскоре после этого Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, которых допустили к конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС).

Нынешнего руководителя ГНС Алексея Любченко Кабмин назначил 29 апреля 2020 г. Контракт был подписан на период действия карантина. Любченко 20 лет проработал в налоговой. Журналисты выяснили, что когда его сыну исполнилось 18 лет, Любченко приобрел ему квартиру за 215 тыс. долл. в элитном районе Киева. А на 25 лет – элитный автомобиль.

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Автор: Иван Бойко