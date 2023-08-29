Сам Бубка и представители НОК так и не прокомментировали прошлое расследование.

Российские компании, совладельцами которых являются член Национального олимпийского комитета Украины, герой Украины Сергей Бубка и его брат Василий, спустя почти два месяца после обнародования информации о сотрудничестве с оккупантами в Донецкой области продолжают заключать новые контракты.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info. Российская фирма Бубок "Монблан", которая на временно оккупированных территориях продает россиянам талоны на топливо, в конце июля получила контракт на обеспечение горючим "республиканского казначейства ДНР".

ООО "Спортивный клуб Сергея Бубки" в июле этого года заключил контракт с "медицинским отделом МВД ДНР" на поставку резиновых клише для печати.

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Сам Бубка и представители Национального олимпийского комитета, членом исполнительного комитета которого он остается, так и не прокомментировали прошлое расследование и просто молчат.

А некоторые члены НОК даже защищают Бубку. Так, украинский спортсмен, скелетонист, член НОК Владислав Гераскевич на встрече Комиссии атлетов НОК Украины поставил вопрос о временном исключении Бубки из комитета, однако все члены комиссии либо воздержались от голосования, либо выступили против. Более того, после этого у самого Гераскевича начались проблемы, ведь его пытаются исключить из состава Комиссии атлетов НОК Украины.

В свою очередь, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 111-2 Уголовного кодекса ("Пособничество государству-агрессору"). Бюро экономической безопасности рассматривает вопрос о возможности внесения предложений правительству о применении санкций к фирмам Бубки, непосредственно к нему и его брату.

Сотрудничество фирм Бубки с оккупантами - что надо знать

В начале июля было обнародовано расследовании проекта Bihus.Info, в котором говорилось о том, что несколько донецких фирм олимпийского чемпиона, героя Украины Сергея Бубки уже перерегистрировались в российском государственном реестре юридических лиц и сотрудничают с оккупантами.

Внимание СМИ из перечня компаний, с которыми связан Бубка, привлекли ООО "Спортивный клуб Сергея Бубки", ООО "Фирма "Монблан", ООО "Укрниколдон", которые еще в 2014 году "перекочевали" в реестры так называемой "ДНР".

В ноябре 2022 года в РФ приняли закон, по которому все юрлица на территориях "ДНР" и "ЛНР" до конца 2023 года должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством. Вскоре все эти три компании появились в российском реестре юрлиц. Более того, они уже начали сотрудничать с оккупантами, например, ООО "Фирма "Монблан", которое торгует талонами на топливо - его можно получить на одной из шести АЗС семьи Бубки на территории оккупированной Донецкой области.

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