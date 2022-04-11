РЖД не смогла провести выплаты по евробондам в швейцарских франках из-за санкций.

Российская компания "Российские железные дороги" допустила дефолт по одному выпуску евробондов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам.

Речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта. РЖД пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций.

Контракты, страхующие долг компании от дефолта, будут активированы.

Решение было принято, поскольку инвесторы сосредоточились на том, не произойдет ли дефолт по суверенным облигациям страны после того, как купонные выплаты по двум ценным бумагам на прошлой неделе были произведены в рублях, хотя облигации этого не допускали.

"Российские железные дороги" стали первой российской компанией, которую признали допустившей дефолт, отмечает издание The Bell.

Как сообщал УНИАН, российские власти будут обращаться в суд, если страны Запада объявят России дефолт из-за отсутствия выплат по еврооблигациям в валюте.

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