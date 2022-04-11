В РФ пожаловались, что валютные счета Минфина были заморожены, как и золотовалютные резервы Центрального банка.

Российские власти будут обращаться в суд, если страны Запада объявят России дефолт из-за отсутствия выплат по еврооблигациям в валюте.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут "Известия".

По его словам, Россия сделала "все возможное", чтобы в условиях санкций расплатиться по евробондам в тех валютах, в которых осуществлялись заимствования. Он пожаловался, что валютные счета Минфина были заморожены, как и золотовалютные резервы Центрального банка.

"Тем не менее мы до последнего момента даже в этих условиях проводили наши расчеты в долларах по своим обязательствам, получая лицензии, разрешения на использование наших валютных средств", - заявил он.

На прошлой неделе власти США заблокировали очередные выплаты в долларах, и Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях.

По мнению Силуанова, западные страны стараются нанести ущерб имиджу России, а "дефолт - это удар по имиджу страны как надежного заемщика".

"Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс", - сказал он

В какие судебные структуры будут обращаться власти России, Силуанов не уточнил.

Как сообщал УНИАН, агентство S&P понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".