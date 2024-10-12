Представители бизнеса просят НБУ разрешить выплачивать долги по импорту товаров, а также расширить действующий лимит на погашение процентов по кредитам.

Представители бизнеса просят Национальный банк Украины смягчить валютные ограничения и позволить выплачивать долги по импорту товаров, а также расширить действующий лимит на погашение процентов по кредитам. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес Ассоциации (EBA).

Отмечается, что 8 октября представители EBA встретились с руководством Национального банка Украины для обсуждения вопросов валютного регулирования.

Согласно сообщению, бизнес поблагодарил представителей НБУ за открытый диалог и принятые в 2024 году смягчения валютных ограничений. Также бизнес представил актуальные потребности в направлении валютной либерализации по результатам специального опроса Ассоциации.

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"В частности, есть потребность в расширении действующего лимита в размере 1 миллион евро в квартал для погашения процентных платежей по внешним кредитам, учитывая объемы финансовых обязательств бизнеса. Кроме того, следует пересмотреть требование осуществлять выплаты процентов в наиболее отдаленную дату по договору. Важно также разрешить оплату задолженностей по импорту товаров, накопившихся до 23 февраля 2022 года. Полный пакет предложений Ассоциация отправила на рассмотрение регулятору 4 октября", - говорится в сообщении.

В то же время глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что динамика валютной либерализации прямо подчиняется формированию необходимых предпосылок и влиянию осуществленных и будущих шагов на состояние валютного рынка.

"Бизнес благодарен Нацбанку за регулярный диалог и реагирование на потребности в валютной либерализации и надеется, что приоритетные потребности в дальнейшем ослаблении валютных ограничений будут приняты во внимание", - подытожили в EBA.

Ранее сообщалось, что меморандум с МВФ предусматривает дальнейшую валютную либерализацию в Украине.