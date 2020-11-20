Биткоин поднялся в цене второй раз за несколько дней.

Биткоин поднялся выше отметки $18 тысяч второй раз меньше чем за неделю.

Об этом сообщает CoinDesk, отслеживающий стоимость криптовалют на разных биржах.

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К 09:14 по Киеву 20 ноября биткоин стоил $18,410 тысячи за одну монету/

Таким образом, биткоин подорожал на 2% примерно за два часа.

С 6 утра криптовалюта торгуется выше $18 тысяч.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

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Автор: УНИАН