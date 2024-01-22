Боррель заявил о политическом согласии использовать доходы из активов РФ, завершение согласования соответствующего решения может состояться на протяжении месяца.

Страны-члены Европейского Союза имеют политическую договоренность использовать доходы из замороженных активов Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Что касается обездвиженных российских активов, я думаю, что могу сказать, что мы имеем политическую договоренность завершить работу на основе предложения, которое мы представили в декабре и которое фокусируется на прибылях", - сказал Боррель, уточнив, что речь идет о сверхприбылях или поступлениях, поступающих от замороженных активов.

"Я почти уверен, что это будет завершено в ближайшее время. Обсуждение продолжится на уровне послов, но я вижу, что согласование приближается. Я упорно прилагаю усилия, чтобы это решение было одобрено до следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам", - добавил Боррель.

Видео дня

Как сказано в повестке дня на сайте Совета ЕС, 2-3 февраля состоится неформальное заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС в формате Gymnich, а 19 февраля - следующее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Как сообщает журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в сети X, послы ЕС в среду должны согласовать решение об использовании доходов из замороженных российских активов.

Использование замороженных активов РФ - что известно

В декабре 2023 года издание Financial Times писало, что Брюссель намерен предложить отделять доходы, полученные от замороженных российских активов в ЕС, с целью привлечь до 15 млрд евро для поддержки Украины. Сначала Еврокомиссия потребует от центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского Центробанка, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах.

В то же время депозитарии получают прибыль, реинвестируя средства от ценных погашенных бумаг, таких как государственные облигации, поскольку платежи в Москву запрещены из-за санкций.

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