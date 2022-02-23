По словам эксперта, нерезиденты и внутренние инвесторы учитывают и закладывают возможный риск, поэтому выходят из гривни.

В ближайшее время курс гривни останется под давлением и будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривень за доллар.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"В ближайшее время гривня останется под давлением. Рынок продолжит следить за стремительно меняющимися новостями и реагировать на новые вызовы. Ожидаем, что курс гривни будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривен за доллар. В случае негативного фона возможны выходы курса на отметки 29,5 гривен за доллар", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, что курс гривни на открытии рынка в среду, 23 февраля, продолжил ослабление, откатившись к уровню 29,15 гривен за доллар. На рынке сохраняется преобладание покупателей валюты, однако давление с их стороны снизилось.

"Покупатели продолжают давить на рынок, ориентируясь на риски военной эскалации на востоке Украины. Введенные санкции западными странами против РФ являются пока предупреждающими, чтобы предостеречь РФ от дальнейшей эскалации. Тем не менее, нерезиденты и внутренние инвесторы учитывают и закладывают возможный риск, поэтому выходят из гривни", - говорит Шевчишин.

Также аналитик отмечает, что сегодня рынок ожидает погашения более 18 млрд гривен по ОВГЗ - таким образом, появится ликвидная гривня, которая будет использована в том числе для покупки валюты, что надавит на курс.

"Только за вчера нерезиденты сократили свой портфель гривневых ОВГЗ на более чем 1 млрд гривен, а всего с начала февраля - на более чем 5 млрд гривен", - сказал Шевчишин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 23 февраля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн / долл., то есть гривна ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 23 февраля, ослаб на 50 копеек - до 29,30 грн/долл.

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