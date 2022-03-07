Sephora закроет все магазины на территории России в течение 24 часов.

В связи с открытым военным вторжением российских войск на территорию Украины, американская сеть магазинов косметики Sephora уходит с российского рынка.

Sephora закрывает все магазины в России и прекращает онлайн-продажи. Об этом сообщила компания в Instagram.

Sephora закроет все магазины на территории России в течение 24 часов. "Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущей ситуацией и сложностью работы, мы приостанавливаем деятельность в России", - говорится в заявлении компании.

Ранее о закрытии своих магазинов в России объявили Asos, Hermes, Nike, IKEA и др.

Война против Украины: