Sephora закрывает все магазины в России и прекращает онлайн-продажи / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский
В связи с открытым военным вторжением российских войск на территорию Украины, американская сеть магазинов косметики Sephora уходит с российского рынка.
Sephora закрывает все магазины в России и прекращает онлайн-продажи. Об этом сообщила компания в Instagram.
Sephora закроет все магазины на территории России в течение 24 часов. "Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущей ситуацией и сложностью работы, мы приостанавливаем деятельность в России", - говорится в заявлении компании.
Ранее о закрытии своих магазинов в России объявили Asos, Hermes, Nike, IKEA и др.
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