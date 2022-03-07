В ответ на военное вторжение российских войск на территорию Украины, финские производители продуктов Valio и Paulig объявили, что покидают российский рынок.
Об этом говорится в пресс-релизе Valio.
Гендиректор Valio Анникки Хурме заявила, что производящая молочную продукцию компания "с этической точки зрения не может продолжать свою деятельность в России".
У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, а также офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в финской компании работает около 400 человек.
Производитель кофе Paulig также прекращает работу в России. "Процесс начнется немедленно, и сейчас оценивается подробный график", - сообщает пресс-служба компании.
У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери, на нем работают около 200 сотрудников.
С российского рынка уже ушли несколько десятков компаний и брендов. В частности, экспорт в РФ приостановили Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness), Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson) и Heineken, а Danone и Carlsberg приостанавили инвестиционные проекты.
Война против Украины:
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