С российского рынка уже ушли несколько десятков компаний и брендов.

В ответ на военное вторжение российских войск на территорию Украины, финские производители продуктов Valio и Paulig объявили, что покидают российский рынок.

Об этом говорится в пресс-релизе Valio.

Гендиректор Valio Анникки Хурме заявила, что производящая молочную продукцию компания "с этической точки зрения не может продолжать свою деятельность в России".

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, а также офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в финской компании работает около 400 человек.

Производитель кофе Paulig также прекращает работу в России. "Процесс начнется немедленно, и сейчас оценивается подробный график", - сообщает пресс-служба компании.

У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери, на нем работают около 200 сотрудников.

С российского рынка уже ушли несколько десятков компаний и брендов. В частности, экспорт в РФ приостановили Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness), Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson) и Heineken, а Danone и Carlsberg приостанавили инвестиционные проекты.

Война против Украины: