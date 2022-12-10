Курс гривни к евро сегодня составляет 41,90 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 40,05 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни снизился на 7 копеек - до 41,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл. В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

8 декабря Нацбанк в четвертый раз сохранил учетную ставку на уровне 25%. Кроме этого, регулятор повысил требования к обязательным резервам банков.

Вас также могут заинтересовать новости: