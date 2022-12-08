Регулятор повысил требования к обязательным резервам банков.

Правление Национального банка Украины приняло решение в четвертый раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков.

Как сообщается в релизе регулятора, это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.

"Постепенное ужесточение монетарных условий после июньского повышения учетной ставки до 25% и фиксация официального курса гривни играют весомую роль для стабилизации инфляционных ожиданий. Благодаря мерам регулирования валютного рынка и внедрению новых инструментов для защиты сбережений спред между наличным и официальным курсом гривни существенно уменьшился", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что рост потребительских цен в Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом измерении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция и дальше росла, но более низкими темпами, чем предполагалось в октябрьском прогнозе.

Учетная ставка в условиях войны:

20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

2 июня правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

8 сентября Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%.

20 октября 2022 года Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%.

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