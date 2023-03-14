Это могло нивелировать эффект от замораживания активов центрального банка в марте 2022 года.

За последний год Россия, несмотря на санкции, смогла накопить активов за рубежом в виде наличных денег, недвижимости и прочего в размере 80 миллиардов долларов.

Это около трети сверхприбыли от экспортируемых Россией собственных товаров, которая составила 227 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Накапливая международные активы в прошлом году, Россия добавила примерно 5% валового внутреннего продукта. Это связывают, в частности, с тем, что страны-партнеры Украины медленно вводили ограничения в отношении российского энергетического сектора.

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"Из-за задержек Европы с нацеливанием на российский энергетический сектор Кремль смог накопить один из крупнейших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто нивелировало эффект от замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла вернуть утраченное", – утверждает Мария Шагина, экономистка Международного института стратегических исследований в Великобритании.

Сейчас, с более низкими ценами на сырье и ограничениями на экспорт нефти, Россия заявляет о сокращении профицита и оценивает его на уровне 66 млрд долларов в этом году, около 48 млрд долларов в 2024 году и 41 млрд долларов в 2025 году.

Эти "теневые резервы" Россия может обратить в свою пользу. Потому любая новая прибыль РФ, накопленная за рубежом, может стать следующим объектом санкций, особенно, если будет установлено, что активы контролируются государством. В то же время страны Запада, вероятно, смогут найти только долю этих активов со значительной меньшей озвученных оценок стоимостью, считают журналисты.

Как россияне зарабатывают в Украине во время войны

Уже прошел более года полномасштабной войны в Украине, и в нашей стране до сих пор остаются компании, доли в которых принадлежат гражданам страны-агрессора. По последним данным, их более 40, и только 9 из них находятся в состоянии прекращения.

Бизнесам, связанным с агрессором, было запрещено участвовать в публичных закупках только в октябре 2022 года. К этому времени почти 200 компаний, имеющих связи с агрессором, получили почти 1 миллиард государственных гривен на свои счета в результате того, что одержали победу в тендерах.

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