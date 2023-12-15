Абанк совместно с Mastercard запустили эквайринговый сервис быстрого зачисления средств на счет предпринимателя

Абанк в сотрудничестве с глобальной технологической компанией Mastercard запустили уникальное в Украине решение, позволяющее предпринимателям получать средства от продажи товаров и услуг, оплаченных безналично через POS-терминал или в онлайне, максимально быстро – в режиме почасовой выплаты на счет.

Сервис "Гроші POSтійно" от Абанка и Mastercard позволяет представителям микро- и малого бизнеса удобно и быстро получать средства от эквайринга на бизнес-счет, таким образом уменьшая потребность предпринимателей в наличных деньгах или привлечении дополнительных способов финансирования для текущих бизнес-затрат.

"Одним из барьеров для украинских предпринимателей в использовании эквайринга является то, что от продажи до фактического зачисления средств на счет бизнеса проходит определенное время – обычно возмещение осуществляется на следующий день. Технологическое решение, которое мы разработали с Mastercard, решает эту проблему, предоставляя компаниям, не имеющим достаточного объема собственных оборотных средств, дополнительные возможности для развития бизнеса", – подчеркнул руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко.

Видео дня

Сегодня услуга уже работает в тестовом режиме и вскоре будет доступна всем желающим предпринимателям.

"Безналичные и цифровые технологии сегодня играют немаловажную роль в развитии бизнеса предпринимателей. Недавнее исследование Mastercard показало, что каждый пятый украинский предприниматель получает доход от продаж исключительно в безналичной форме, а еще для 53% безнал приносит более половины дохода. Поэтому совместно с партнерами мы продолжаем внедрять технологические решения, позволяющие предпринимателям получить дополнительные возможности от безналичных оплат, в частности, возможность максимально быстрого зачисления средств на бизнес-счет", – отмечает Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.

Напомним, подключение услуг эквайринга в Абанке доступно также онлайн: https://a-bank.com.ua/business/acquiring.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram , Facebook , Instagram , Youtube , TikTok.

О Mastercard

www.mastercard.com

Mastercard – глобальная технологическая компания в области платежей. Наша миссия – обеспечивать безопасные, простые, технологические и доступные транзакции, развивать и укреплять цифровую экономику, которая предоставляет преимущества всем и всюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесу реализовывать их наибольший потенциал. Мы ведем бизнес в более чем 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, открывающий бесценные возможности для всех.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Александре Гонтарь (Alexandra.Gontar@mastercard.com), Mastercard, тел.: 0445862710, или Елене Смоле (osmola@be-it.com.ua) +380951417104, Be —it Agency.