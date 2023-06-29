Из около 500 миллиардов долларов замороженных активов России в странах Европейского Союза 200 миллиардов принадлежат Центральному банку РФ и продолжают работать на страну-агрессора. Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом рассказал польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина - ЕС Витольд Ян Ващиковский.
"Есть около 500 миллиардов евро замороженных денег на Западе. Из них 200 миллиардов являются активами Центрального Банка России, и эти 200 миллиардов все еще работают на Россию. Они ежегодно обеспечивают программы На около 8 миллиардов евро, выгоды от которых получает Россия", - сказал он.
По словам евродепутата, к сожалению, на сегодня ЕС не имеет четкого ответа, как изъять эти средства, чтобы направить на восстановление Украины, поскольку это очень сложный процесс.
"В некоторых странах, чтобы получить эти деньги, нужно внести изменения в Конституции", - резюмировал Ващиковский.
Санкции против России - последние новости
23 июня Совет Европейского Союза окончательно утвердил 11-й пакет санкций против России в связи с его военным нападением на Украину. Теперь за помощь России в обходе санкций третьи страны сами могут оказаться под санкциями.
Чтобы решить проблему обхода европейских санкций из-за юрисдикции третьих стран, ЕС решил отныне применять вторичные санкции. К этому инструменту планируется прибегать в тех случаях, когда переговоры не дают результата. В отношении операторов третьих стран, помогающих обходить санкции, будут применять "соответствующие индивидуальные меры".
Среди стран, не поддержавших план ЕС по конфискации российских активов, оказалась и Германия. Министр юстиции Германии изучил предложения ЕС по изъятию активов российского центрального банка и пришел к выводу, что они "юридически не действуют".
Вместе с тем, Россия продолжает закупать товары для производства оружия. Накануне издание The New York Times писало о том, что китайская Poly Technologies в прошлом году по меньшей мере дважды поставляла в Россию крупные партии бездымного пороха для производства патронов.