Мнистр юстиции Германии изучил предложения ЕС по изъятию активов российского центрального банка и пришел к выводу, что они "юридически недействительны".

Германия высказала возражения против планов Брюсселя провести рейд по замороженным активам российского центрального банка для восстановления Украины, предупредив, что поспешные действия могут вызвать "юридические или финансовые риски".

Как сообщает Financial Times, европейская комиссия работает над планом, который может привлечь миллиарды евро, потребовав от финансовых учреждений, владеющих обездвиженными российскими активами, передать часть полученной прибыли и использовать ее для восстановления Украины.

Но после опасений, отмеченных Европейским центральным банком, Берлин и другие столицы призвали к дальнейшему "осмыслению этих идей". Как говорится в материале, высокопоставленные правительственные чиновники Германии заявили, что "сомневаются" в том, что план получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки.

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Представитель министерства иностранных дел заявил, что Москве "придется заплатить за ущерб, который она причинила Украине", и настаивал на том, что Германия делает "все, что может по закону", чтобы найти и заморозить активы российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями, но идея использования российских средств для восстановления Украины вызвала "сложные финансовые и юридические вопросы".

"Это открывает банку с червями", - сказал другой немецкий чиновник, добавив, что, если ЕС возьмет деньги из российского центрального банка это создаст прецедент для других стран, например для Польши, которыя выдвинет требования против Берлина о возмещении ущерба, причиненного во время второй мировой войны.

Марко Бушманн, министр юстиции Германии, изучил предложения ЕС по изъятию активов российского центрального банка и пришел к выводу, что они "юридически недействительны".

Как говорится в материале, чиновники ЕС отказались от идеи полной конфискации активов и вместо этого ищут способы собрать часть доходов для Киева. Один из вариантов заключается в том, чтобы обязать депозитариев ценных бумаг делать непредвиденные взносы из прибыли, полученной в результате реинвестирования доходов от иммобилизованных российских активов.

Киев считает, что ЕС может привлекать 3 миллиарда евро в год за счет активов российского центрального банка. Украина также рассматривает альтернативную схему, согласно которой комиссия могла бы использовать конфискованные российские активы в качестве залога, под который она могла бы брать кредиты для инвестиций с целью получения прибыли, которая будет предназначена для Киева.

Война в Украине и замороженные российские активы

После вторжения РФ в Украину Великобритания заморозила активы на сумму более 18 миллиардов фунтов и планирует сохранять санкции до тех пор, пока Украина не получит компенсацию от страны-агрессора.

В Бельгии заявили, что направят все полученные проценты с замороженных российских активов на восстановление Украины. По оценкам страны, эта сумма может составить не менее 625 млн евро.

В то же время Европейский центробанк предостерег руководство Евросоюза от конфискации замороженных российских активов.

21 июня 2023 года сообщалось о том, что Европейский Союз пришел к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы для помощи Украине. Вместо этого он принял решение сосредоточиться на временном использовании этих активов.

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