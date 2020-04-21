Минфин уже более месяца отказывается от госзаимствований

Министерство вновь отменило еженедельный ОВГЗ-аукцион. Решение не проводить торги принято в пятый раз.

Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, который должен был состояться сегодня, 21 апреля.

Читайте такжеРада приняла изменения в госбюджет-2020 с увеличением дефицита втрое: главные цифры

Согласно данным на сайте министерства, решение не проводить торги принято в пятый раз – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта, а также 7 и 14 апреля.

Как и ранее, Минфин отменил аукцион по результатам консультаций с первичными дилерами.

Также сообщается, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.