Иностранцы сократили вложения в украинские облигации
11:27, 10 апреля 2020Финансы
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Объем бумаг в портфеле инвесторов откатился до уровня декабря прошлого года.
Иллюстрация REUTERS
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 1,8 миллиарда гривень, или на 1,6% – до 115 миллиардов гривень.
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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, показатель объема бумаг в портфеле иностранных инвесторов откатился до уровня декабря прошлого года, а текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 13,8%.
Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз - до 115,8 миллиарда гривень.
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