Энергетическая сверхдержава: российский рубль обвалился следом за нефтью

Курс рубля продолжает падение из-за рекордного удешевления нефти.

В России продолжается стремительное падение национальной валюты.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой данные Московской биржи.

"В частности, по состоянию на 10 утра курс доллара вырос на 0,6% - до 76 рублей, евро подрос на 0,46% - до 82,36 рубля", - говорится в сообщении.

Согласно данным биржи, российская валюта не прекращает дешеветь.

По мнению экспертов, обрушение рубля связано с падением цен на нефть.

"Снижение нефти, вероятнее всего, продолжится, что приведет к еще одному витку девальвации рубля. На этом фоне, а также принимая во внимание темпы обвала рынка углеводородов, пара доллар/рубль еще до конца текущего месяца может снова превысить отметку 80", - отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не смогла продлить соглашение по сокращению добычи нефти из-за демарша России. После этого цены на нефть рекордно упали, что повлекло обвал рубля. Также это повлияло на мировые рынки, где сразу же начался масштабный обвал.

12 апреля члены организации крупнейших экспортеров нефти ОПЕК+, куда входит Саудовская Аравия, все же договорились с Россией о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в день.

Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 другие нефтедобывающие страны.

Во время торгов 20 апреля американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала минус 40 долларов за баррель.