Российский рубль и мексиканский песо стали самыми неустойчивыми валютами мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканский песо.

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.

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Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканское песо с волатильностью 26,5%.

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию, передает РБК.

Курс рубля упал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 руб., которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже. Евро превысил 88 руб. (+5,82 руб. по состоянию на 21:10 мск).

Нефть марки Brent рухнула до $25 за баррель впервые с 2003 года. Индекс Мосбиржи упал на 5%, РТС — на 14%. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones снижались на 6–7%.