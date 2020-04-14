Степанов: средства Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, медицинское оборудование и лекарства

Верховная Рада 13 апреля внесла изменения в госбюджет, которыми предусмотрено создание Фонда борьбы с коронавируса в размере 64,7 млрд грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных коронавирусос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга.

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Степанов напомнил, что вчера Верховная Рада внесла изменения в госбюджет.

«Был создан Фонд борьбы с коронавируса в размере 64,7 млрд гривен. Куда пойдут средства этого фонда: дополнительные выплаты медработникам, повышение их зарплаты до 300%, приобретение медицинского оборудования, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, лекарств, используемых непосредственно в процессе лечения больных COVID-19», - отметил он.

Также министр добавил, что средства из фонда пойдут на выплату гражданам, потерявшим работу из-за так называемого «коронакризиса», предоставление единовременного пособия членам семей медработников, умерших от COVID-19, и пополнение резервного фонда госбюджета на 3 млрд грн, часть этих средств, в том числе, будет направлена на финансирование расходов местных бюджетов для осуществления обсервации людей, которые приезжают из-за рубежа.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые необходимы для борьбы с COVID-19 и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Представляя проект закона, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирования борьбы с коронавируса, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение - на 29,7 млрд грн, социальные расходы - на 19,5 млрд грн.