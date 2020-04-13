Шмыгаль представил в Раде проект изменений в госбюджет-2020

Проект предполагает создание специального фонда по борьбе с коронавирусом, объем которого составит 64,7 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил в Верховной Раде проект изменений в государственный бюджет на 2020 год и призвал народных депутатов поддержать его.

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«Непростые времена требуют от нас ответственных решений. Утверждение бюджета чрезвычайной ситуации и является этим ответственным действием, это наивысший уровень ответственности, это поддержка сценария выхода Украины из кризиса», - сказал премьер.

По его словам, изменения подразумевают дополнительное финансирование регионов, культуры, образования.

Шмыгаль отметил, что проект предполагает создание специального фонда по борьбе с коронавирусом, объем которого составит 64,7 млрд грн.

«Это дополнительные выплаты медицинским работникам, которые лечат украинцев, закупка медоборудования, выплаты украинцам, которые потеряли работу из-за коронавируса, предоставление денежной помощи членам семей медицинских работников», - сказал премьер.

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Кроме того, предлагается увеличение финансирование Пенсионного фонда на 29,7 млрд грн.

«Это необходимо для того, чтобы уже в мае провести индексацию пенсий, а также выплатить пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен, помощь в размере 1000 гривен», - сказал глава правительства.

В новом проекте бюджета предлагается сохранить финансирование Дорожного фонда в размере 72 млрд грн.

«Строительство дорог – это быстрый разогрев экономики и дополнительные рабочие места», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада провалила голосование по внесению изменений в госбюджет-2020, отравив его на доработку в Кабмин.