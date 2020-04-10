Из-за пандемии коронавируса даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики.

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля, передает DW.

"Мы ожидаем тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - заявила Георгиева.

По ее словам, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже.

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В мире царит полная неопределенность относительно продолжительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ и отметила, что в текущем году мировой экономический рост завершится очевидным минусом.

Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидают снижения доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира принять решительные меры и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

Напомним, еще 23 марта Георгиева не исключила, что пандемия коронавируса может вызвать в 2020 году глобальную рецессию таких масштабов, которые будут значительно серьезнее экономического спада во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.