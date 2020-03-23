В МВФ дали прогноз, когда экономика мира выздоровеет от последствий пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса повлечет большие экономические проблемы уже в этом году.

Пандемия коронавируса станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, которая будет даже хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Но экономические показатели мира должны восстановиться в 2021-м, предупреждают в МВФ.

Как пишет Reuters, управляющий директор фонда Кристалина Георгиева похвалила чрезвычайные фискальные меры, к которым прибегли многие страны с целью поддержать системы здравоохранения и защитить пострадавшие компании и работников. Также она поздравила меры центральных банков по ослаблению монетарных политик.

"Придется сделать даже еще больше, особенно на фискальном фронте", - сказала она.

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Георгиева также заверила, что МВФ готов выступить с критическим финансированием, о котором уже попросили более 80 стран мира. По словам председателя фонда, организация готова применить полную мощность своих возможностей как кредитора в размере триллион долларов.