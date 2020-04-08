В обменниках дешевеет доллар

Стоимость доллара в столичных обменниках снизилась до 27,20 грн. При этом стоимость евро выросла до 29,60 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 8 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек – до 27,20 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем выросла на 10 копеек - до 29,60 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 грн за доллар, евро – 28,80 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл.

30 марта НБУ передал банкам 180 млн долл. наличной валюты, неделей ранее - 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.