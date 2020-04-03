В обменниках подешевела валюта: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,75 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 3 апреля, по сравнению со вчерашним днем снизилась на 25 копеек – до 27,75 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 50 копеек - до 30,10 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,20 грн за доллар, евро – 29,30 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера, 2 апреля, провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл.

30 марта НБУ передал банкам 180 млн долл. наличной валюты, на прошлой неделе - 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.