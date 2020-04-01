Гривня падает после укрепления накануне: сколько стоит доллар

Официальная гривня просела к доллару на 12 копеек, а к евро - на 6 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 2 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть после двухдневного укрепления гривня просела к доллару на 12 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,32 гривни/евро, что на 6 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,65/27,70 гривни/доллар, к евро - 30,22/30,28 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды по сравнению с предыдущим днем просела на 35 копеек - до 28,00 гривни за доллар, стоимость евро - на 40 копеек, до 30,80 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 миллионов долларов, или весь предложенный объем.

На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 миллионов наличных долларов.