Гривня снова укрепилась: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 31 марта: 100 USD – 2806,15 гривни; 100 EUR – 3096,17 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2806,15 (30 марта – 2818,3)

100 EUR – 3096,17 (30 марта – 3090,27)

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в понедельник просела на пять копеек - 28,55 гривни за доллар, в то время как стоимость евро выросла на десять копеек - до 30,50 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 миллионов долларов, или весь предложенный объем.

На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 миллионов наличных долларов.