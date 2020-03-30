Гривня укрепилась после падения накануне: сколько стоит доллар

Официальный курс гривни укрепился к доллару на 12 копеек, а к евро - снизился на 6 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 31 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 гривни/доллар, то есть гривня после трехдневного падения укрепилась к доллару на 12 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,96 гривни/евро, то есть просел на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке к 16:00 котировки грвни к доллару установились на уровне 28,07/28,10 гривни/доллар, к евро – 30,92/30,95 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в понедельник просела на пять копеек - 28,55 гривни за доллар, в то время как стоимость евро выросла на десять копеек - до 30,50 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 миллионов долларов, или весь предложенный объем.

На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 миллионов наличных долларов.