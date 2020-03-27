НБУ в понедельник продаст банкам 180 миллионов наличных долларов

Еще один подобный аукцион может быть проведен в конце следующей недели.

Национальный банк планирует провести очередной аукцион по продаже банкам наличных долларов объемом до 180 млн долл. на следующей неделе, в понедельник.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что на текущей неделе Нацбанк продал банкам наличный доллар на 130 млн.

«Мы планируем уже в понедельник провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. На этот раз это будет сумма 180 млн долл. Ожидаем заявки от банков, чтобы они могли пополнять свои кассы для удовлетворения спроса населения на наличную валюту», - сказал Чурий.

Также он сообщил, что еще один подобный аукцион может быть проведен в конце следующей недели.

«Есть еще спрос на наличный доллар. В то ж время мы видим, что спрос на наличный евро уже полностью удовлетворен», - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, с середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты, продолжая проводить только безналичные валютно-обменные операции.

Национальный банк объяснил нехватку наличной валюты в кассах банков проблемами с ее доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.

На этой неделе, 25 марта, Нацбанк получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.