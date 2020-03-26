Всемирный банк и МВФ призвали отложить взыскание долгов с самых бедных стран

Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для самых бедных стран.

Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира.

Читайте такжеЭкономический спад из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году - глава ВТО

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на совместное заявление Всемирного банка и МВФ.

"Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для самых бедных стран. Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", - говорится в сообщении.

Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер Шмыгаль заявил, что Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.