Кризис на фондовых рынках: как зарабатывать на инвестициях, когда все паникуют

Коронавирус стал триггером, вызвавшим нестабильность на мировых фондовых рынках и заставившим крупных инвесторов зафиксировать прибыль.

Что предпринимать в ситуации, когда фондовые рынки то демонстрируют рост, то резко обрушиваются? В какие финансовые инструменты вкладывать деньги?

Об этом, а также о том, насколько длинной будет коррекция, рассказал Степан Джус, аналитик инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

Что происходит на фондовых рынках в период эпидемии

По словам эксперта, на данный момент рынки ценных бумаг коллапсируют. Но при этом Степан Джус добавил - как правило, это глубокая коррекция в один момент.

С 2009 года наблюдался рост практически на 400%. Именно это и стало причиной фиксации прибыли, что произошло в последних числах февраля 2020 года. Судя по объемам, также можно предположить, что самые крупные инвесторы зафиксировали доход на уровне 3400-3100 пунктов. При этом они, конечно же, учли индекс наиболее прибыльных компаний в США - S&P 500. К слову, в марте 2020 он находится на уровне февраля-апреля 2018 года.

Степан Джус ожидает еще более глубокую просадку - к уровню конца 2018, или до 2300-2200 пунктов. А возможно, еще ниже - до 2000 и меньше, как это было в 2016. На какие финансовые инструменты в этом случае обращать внимание инвесторам?

3 варианта инвестирования в кризис

Аналитик советует рассматривать следующие активы для вложения денег:

Индексные акции. Например, S&P 500

ETF SPY. Как альтернативу вышеупомянутому индексу. Но только при долгосрочном инвестировании на срок более 1 года.

Евробонды развивающихся стран как защитный актив. Например, украинские еврооблигации (государственные и корпоративные). Сейчас их доходность выросла в 2-3 раза, поэтому такая инвестиция целесообразна. При покупке процентная ставка и номинальная стоимость фиксируются на весь период действия ценной бумаги.

Также Степан Джус советует украинским инвесторам обратить внимание на валютный хедж.

Как действовать инвестору в условиях кризиса

Эксперт рекомендует следить за ситуацией на фондовых рынках. Важно оценивать риски рецессии в пределах целого мира, а не только одной страны, например, Украины. В марте 2020 падение рынков, включая самый известный индекс - S&P 500, составило 920 пунктов (-27%) за две недели. Это прямо указывает на "медвежьи" настроения. А возможно, и на начало кризисного настроения.

"Паника, где бы она ни была - в обычной жизни или на финансовых рынках, всегда сказывается негативно. Поэтому не стоит поддаваться провокациям: в быту - поднимаем иммунитет, на бирже - инвестируем в индексы, фонды и защитные активы", - резюмировал Степан Джус.