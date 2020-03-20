"ПриватБанк" запустил онлайн-торговлю гособлигациями для граждан

Покупать и продавать облигации можно в режиме online с помощью веб-версии Приват24.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" предоставил своим клиентам-физическим лицам возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online с помощью веб-версии Приват24.

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Как сообщили в пресс-службе банка, теперь клиентам не нужно посещать отделение банка, а оформление сделки занимает минимум времени.

Для сделки необходимо выбрать ОВГЗ в соответствии с инвестиционными потребностями, заполнить необходимые параметры и подписать сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретении ОВГЗ с помощью электронной подписи.

Кроме того, у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки банка на продажу ОВГЗ, основные параметры выпусков, котировки на фондовой бирже, остатки приобретенных бумаг и проведенные операции с ОВГЗ, поступления купонных платежей и средств от погашения облигаций.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа за январь-февраль 2020 года привлекло в государственный бюджет 28,3 миллиарда гривень и 202 миллиона долларов.

На прошлой неделе Минфин отменил еженедельный ОВГЗ-аукцион, запланированный на 10 марта, в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.