НБУ потратил почти миллиард долларов на поддержку гривни

В результате объем продажи валюты с начала года превысил объем ее покупки на 351,8 млн долл.

Национальный банк Украины на минувшей неделе – с 10 по 13 марта – потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе во вторник НБУ продал 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл., в четверг – более 220 млн долл., в пятницу – почти 150 млн долл.

В течение недели регулятор не покупал валюту, и в результате объем продажи валюты с начала года превысил объем ее покупки на 351,8 млн долл.

Национальный банк Украины сегодня, 16 марта, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 200 млн долл.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева после снижения в пятницу, 13 марта, на утро понедельника, 16 марта, выросла до 26,90 гривен за доллар.

По информации НБУ, повышенный спрос на валюту на рынке формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

Национальный банк Украины за февраль пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 689 млн долл.

Международные резервы Украины на начало марта составили 26,6 млрд долл., что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.